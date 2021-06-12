امتلك محلك بالعاصمة الادارية تشطيب كامل وتقسيط ع 108 شهر بدون فوائد

بمنطقة مميزة جدا فى العاصمة الادارية امتلك محلك تشطيب كامل بالفرش و باطول فترة سداد من غير اى فوائد بجوار فندق الماسة والحى الحكومى محلك 29 م بالدور الارضى تشطيب كامل بالفرش ب374 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا مستنى ايه الحق العرض وكلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باميز موقع بالداون تاون بالعاصمة الادارية