امتلك محلك بالعاصمة الادارية تشطيب كامل وتقسيط ع 108 شهر بدون فوائد

(للبيع)
|بمنطقة مميزة جدا فى العاصمة الادارية امتلك محلك تشطيب كامل بالفرش و باطول فترة سداد من غير اى فوائد بجوار فندق الماسة والحى الحكومى محلك 29 م بالدور الارضى تشطيب كامل بالفرش ب374 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا مستنى ايه الحق العرض وكلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باميز موقع بالداون تاون بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|باجواد مول- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|374,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096744
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اتصل
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