امتلك محلك باكبر عائد استثمارى فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|باكبر عائد استمارى امتلك محلك فى بيراميدز مول باميزمواقع العاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة وقريب من الحى الحكومى بمساحات مختلفة واقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى بيراميدز فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aya
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|361,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061823
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