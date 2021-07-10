امتلك محلك باقل سعر فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|اميز مكان تقدر تستثمر فيه وباقل الاسعار هتمتلك محل تجاري اقوى موقع بالعاصمة الادارية بجوار فندق الماسه ومنطقة التنزه والاقرب لمنطقة البنوك احسن سعر للمتر اميز نظام سداد بمقدم 10%واقساط حتي 7 سنين للاستعلام عن تفاصيل اكتر كلمنا او واتساب على : 01005886696
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|eman
|التليفون:
|01005886696
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|680,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099485
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