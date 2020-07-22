امتلك محلك باطلالة مباشرة على فندق الماسه فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|محلك فى بيراميدز مول باطلالة مباشرة ع فندق الماسة 38 م تشطيب رخام +محارة قريب من كل الخدمات المميزة مجمع سينمات وklds area ومنطقة المطاعم كل ده واكتر باكبر عائد استثمارى وبالتقسيط ع 8 سنين بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى بيراميدز مول بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|171,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063595
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