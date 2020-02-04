امتلك محلك امام وزارة المالية مباشرة بالعاصمة

(للتقسيط)
|محلك بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر شبكة مواصلات وبها ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق وامام اكبر مجمع سينما واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني كبير ومحلك 50م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا بسرعة كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051734
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