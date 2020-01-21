امتلك محلك الاداري بالعاصمة واستثمر براحتك في اي وقت

(للتقسيط)
|امتلك محلك الاداري بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت وومحلك في موقع متميز جدا بمول sixty وهو امام وزارة المالية وبجانب مقرات البنوك الرئيسية واكبر مجمع سينما ويقع في الحي الحكومي ومساحة المحل 60م بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستثمر بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|690,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049941
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