امتلك ف راس سدر شاليه بتراس ع البحر استثمر وصيف طول السنة

(للبيع)
|استثمر طول السنة وامن مستقبلك ومستقبل اولادك شاليهك ع البحر بتراس 90م مكون من(2غرفه+1حمام+مطبخ+ريسبشن) تشطيب سوبر لوكس ف قرية موسي كوست ف راس سدر موقعها ف ك 25 بعد نفق الشهيد احمد حمدي علي البحر مباشرة خدمات القريه حمامات سباحة مطاعم وكافيهات جيم وسبا وسونا مول تجاري اكوابارك كيدز اريا بمقدم 150الف وتقسيط ع 8 سنين بدون فوايد للتواصل فون او واتس 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منه
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|رلس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086375
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