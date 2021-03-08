امتلك ف راس سدر شاليه بتراس ع البحر استثمر وصيف طول السنة

استثمر طول السنة وامن مستقبلك ومستقبل اولادك شاليهك ع البحر بتراس 90م مكون من(2غرفه+1حمام+مطبخ+ريسبشن) تشطيب سوبر لوكس ف قرية موسي كوست ف راس سدر موقعها ف ك 25 بعد نفق الشهيد احمد حمدي علي البحر مباشرة خدمات القريه حمامات سباحة مطاعم وكافيهات جيم وسبا وسونا مول تجاري اكوابارك كيدز اريا بمقدم 150الف وتقسيط ع 8 سنين بدون فوايد للتواصل فون او واتس 01279848994