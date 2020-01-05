امتلك في green avenue و اوعي تروح في حتة تانية

(للتقسيط)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة واوعي تروح في اي حتة عشان مش هتلاقي هدوء واسترخاء وجمال للطبيعة زي اللي في كمبوند green avenue وكمان جمب كل الخدمات نادي رياضي ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وجاكوزي وخدمات تانية كتير وشقتك 175م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 قبل ماتضيع الفرصة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047764
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