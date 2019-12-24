امتلك في green avenue واستمتع بأجمل عروض رأس السنة

(للبيع)
|الحق اجمل عروض رأس السنة وامتلك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وجمب كل الخدمات من مول تجاري ومطاعم وكافيهات وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|166,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046463
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