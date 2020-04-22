امتلك في لاسيرينا باي واستمتع بأحلي الخدمات

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر وصيف مع اولادك في اي وقت واستمتع بأحلي الخدمات اللي هتخلي اولادك مبسوطين من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058359
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