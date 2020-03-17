امتلك في لاسيرينا السخنة وكمل حياتك علي البحر

(للبيع)
|كمل حياتك علي بحر السخنة وامتلك شاليهك بأقل الاسعار وممكن تستثمر براحتك في اي وقت طول السنة وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وخدمات كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية وخدمات تانية كتير اتصل علي 01279848994 عشان تعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|113,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056230
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