امتلك في لاسيرينا السخنة وصيف في احلي جو

(للبيع)
|ابعد عن حر الصيف وعيش في احلي جو في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة واستمتع بأحلي جو وشاليهك 120م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|289,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049809
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