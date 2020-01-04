امتلك في لاسيرينا السخنة وشوف اجمل فيو

هتسمتع بأجمل فيو من شاليهك في لاسيرينا السخنة وكمان جمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وكمان نماذج مصغرة من المعالم الحضارية وبرج القاهرة اللي بيضم عدد كبير من المطاعم والكافيهات وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك