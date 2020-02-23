امتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأفضل فرصة استثمار

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأفضل فرصة استثمار ومستقبل مضمون ليك ولاولادك وكمان ممكن تصيف او تشتي براحتك طول السنة وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكمان كل خدماتك جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك وكمان نماذج مصغرة من المعالم الحضارية وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة