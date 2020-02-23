امتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأفضل فرصة استثمار

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (السويس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأفضل فرصة استثمار - في السويس مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأفضل فرصة استثمار ومستقبل مضمون ليك ولاولادك وكمان ممكن تصيف او تشتي براحتك طول السنة وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكمان كل خدماتك جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك وكمان نماذج مصغرة من المعالم الحضارية وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 303,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/2/2020
رقم الإعلان: 2053879
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خدلك شاليه في السخنة و البحر معاك طول السنة - في السويس مصر

خدلك شاليه في السخنة و البحر معاك طول السنة

(للبيع)

- في السويس مصر

دلوقتي معانا خدلك شاليه في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة والبحر معاك طووووول السنة وهتستثمر براحتك في .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

110,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: عايز تجمع بين الاكوا بارك واجمل شاطئ تعالى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

عايز تجمع بين الاكوا بارك واجمل شاطئ تعالى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

بالم بيتش السخنة جمعتلك بين الاكوا بارك واجمل شاطئ رملى من غير صخور وقريب من كل الخدمات كافيهات ومطا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

309,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: بتدور ع شاليه قريب من الخدمات فى السخنة - في السويس مصر

بتدور ع شاليه قريب من الخدمات فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى بالم بيتش السخنة قريب من كل خدماتك مطاعم وكافيهات وسينمات وملاهى واكوا بارك 110م تشطيب سوب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

173,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة بأقل الاسعار - في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة بأقل الاسعار

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة بأقل الاسعار وعلي اجمل فيو علي نهر النيل والاهرامات وابو الهول والقل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

106,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: استثمارك المضمون في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

استثمارك المضمون في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استثمر واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك في لاسيرينا السخنة وكمان ممكن تروح تصيف في اي وقت طول السنة وشال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: متشيلش هم الفرش وامتلك في السخنة - في السويس مصر

متشيلش هم الفرش وامتلك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خلاص من دلوقتي مش هتشيل هم الفرش وهتمتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة مفروووش وقدام نهر النيل والمعالم .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

20/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: خليك مختلف وامتلك شاليهك بروف فى السخنة - في السويس مصر

خليك مختلف وامتلك شاليهك بروف فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش حياتك بطريقة مختلفة وامتلك شاليهك بروف باجمل فيو ع حمامات السباحة واكوا بارك قريب من كافيهات وسي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

242,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: حياتك اللى بتحبها وسط خدماتك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

حياتك اللى بتحبها وسط خدماتك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الحياة اللى بتحبها وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة 120 م تشطيب سوبر لوكس بجاردن جميلة (3 غرف ن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

205,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: بتفكر فى الاستثمار تعالى امتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

بتفكر فى الاستثمار تعالى امتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فكر فى استثمارك وامتلك شاليهك فى السخنة وسط خدماتك اكوا بارك وكافيهات ومطاعم وحمامات سباحة 110م تشطي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

305,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة وخد الفرش هدية - في السويس مصر

امتلك شاليه في السخنة وخد الفرش هدية

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك في لاسيرينا السخنة والفرش هدية يعني مش هتشيل هم الفرش وهتيجي بشنطة هدووومك بس وكمان هتقدر تصي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

105,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: كمل فرحتك مع العيلة وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

كمل فرحتك مع العيلة وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فرحتك هتكمل مع العيلة بامتلاك شاليه 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف +مطبخ امريكان +ريسبشن +2 حمام ) واس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

364,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتغير مود مصيفك للاحسن - في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة هتغير مود مصيفك للاحسن

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وغير مودك ومود مصيفك للاحسن وكمان هتزود دخلك بعائد اكبر لانك هتستثمر في اي .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

116,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: الدنيا هتحلى بامتلاك شاليه فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

الدنيا هتحلى بامتلاك شاليه فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خلى دنيتك احلى بامتلاك شاليه فى بالم بيتش السخنة 90 تشطيب سوبر لوكس باجمل فيو ع الاكوا بارك (2 غرفة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

154,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: عيش روعة الاحساس وسط خدماتك فى السخنة - في السويس مصر

عيش روعة الاحساس وسط خدماتك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

وسط خدماتك هتعيش احلى احساس ع البحر وسط الطبيعة الخلابة فى السخنة وهتمتلك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك بفيو على احلى بحر فى السخنة بمقدم 90 الف - في السويس مصر

شاليهك بفيو على احلى بحر فى السخنة بمقدم 90 الف

(للبيع)

- في السويس مصر

فى قريتنا هتكون تحت السما وفوق الجبل وقدام البحر ، مع جمال اللون الازرق والطبيعة ، هتعيش احلى اوقات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

18/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager