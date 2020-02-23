امتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأفضل فرصة استثمار

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأفضل فرصة استثمار ومستقبل مضمون ليك ولاولادك وكمان ممكن تصيف او تشتي براحتك طول السنة وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكمان كل خدماتك جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك وكمان نماذج مصغرة من المعالم الحضارية وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|303,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053879
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