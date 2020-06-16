امتلك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك وصيف كل يوم وانت مطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير وشاليهك (( 60م )) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستمتع بمصيفك في السخنة