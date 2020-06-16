امتلك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك

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صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك - في السويس مصر

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امتلك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك وصيف كل يوم وانت مطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير وشاليهك (( 60م )) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستمتع بمصيفك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 147,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/6/2020
رقم الإعلان: 2060905
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خليك مميز وصيف في لاسيرينا السخنة كل يوم

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16/6/2020
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15/6/2020
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(للتقسيط)

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15/6/2020
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14/6/2020
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14/6/2020
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(للبيع)

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14/6/2020
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صورة الاعلان: شاليهك في لاسيرينا السخنة جمب كل الخدمات - في السويس مصر

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(للتقسيط)

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13/6/2020
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العنوان:

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13/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بحديقة لاستثمار مضمون فى راس سدر - في السويس مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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10/6/2020
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- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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8/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك - في السويس مصر

شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وفرح اولادك واطمن عليهم وكمان جمب كل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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7/6/2020
صورة الاعلان: قريب من اكوا بارك امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

قريب من اكوا بارك امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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6/6/2020
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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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6/6/2020
صورة الاعلان: ابدا صيف جديد وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

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3/6/2020
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عيش ع اجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه فى السخنة

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3/6/2020
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