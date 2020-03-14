امتلك في كمبوند zavani وعيش حياة راقية بالعاصمة

(للبيع)
|امتلك شقتك الجديدة بكمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش حياة راقية بعيد عن الزحمة والازعاج وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ونادي رياضي ومول تجاري وتراك للدراجات وخدمات غيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|165 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055959
100,000 جنيه
100,000 جنيه
(للتقسيط)- في القاهرة مصر
203,000 جنيه
100,000 جنيه
218,000 جنيه
100,000 جنيه
100,000 جنيه
100,000 جنيه
176,000 جنيه
171,000 جنيه
450,000 جنيه
197,000 جنيه
163,000 جنيه
327,000 جنيه
185,000 جنيه