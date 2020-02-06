امتلك في راس سدر وفرح اولادك

(للبيع)
|فرح اولادك وامتلك شاليه في راس سدر بعيد عن الزحمة وهتصيف في هدوء واسترخاء وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|53,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051860
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