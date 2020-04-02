امتلك في راس سدر وفرح اولادك بأحلي مصيف

(للبيع)
|بأمتلاكك شاليه في راس سدر اولادك هيفرحوا ويتبسطوا وبعيد عن الزحمة و في وسط امن وحراسة 24 ساعة يعني هتكون مطمن عليهم وهما بيلعبوا وكمان كل الخدمات جمب شاليه من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|56,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057261
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