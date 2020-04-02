امتلك في راس سدر وفرح اولادك بأحلي مصيف

بأمتلاكك شاليه في راس سدر اولادك هيفرحوا ويتبسطوا وبعيد عن الزحمة و في وسط امن وحراسة 24 ساعة يعني هتكون مطمن عليهم وهما بيلعبوا وكمان كل الخدمات جمب شاليه من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994