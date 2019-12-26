امتلك في راس سدر وعيش احلي مصيف مع عيلتك

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في راس سدر وعيش احلي مصيف مع عيلتك وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وهتستمتع بخدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046948
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