امتلك في راس سدر وعيش احلي مصيف مع عيلتك

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صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وعيش احلي مصيف مع عيلتك - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليهك في راس سدر وعيش احلي مصيف مع عيلتك وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وهتستمتع بخدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

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العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 63,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2019
رقم الإعلان: 2046948
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: في راس سدر بس هتحس بجمال مصيفك - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر بس هتحس بجمال مصيفك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وهتحس بجمال مصيفك مع اولادك او اصحابك في لاسيرينا باي وجمب كل خدماتك حمامات سباحة و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وعيش الحياة صح - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وعيش الحياة صح

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتشوف الجمال بعينك وتعيش الحياة صح لما تمتلك شاليهك في راس سدر وتصيف علي احلي بحر مع عيلتك او اصحابك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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52,000 جنيه

8/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر بدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر بدون فوائد

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر علي احلي فيو واستمتع بأحلي بحر وشاليهك وسط خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

7/12/2019
صورة الاعلان: استنى رايح فين تعالى امتلك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استنى رايح فين تعالى امتلك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استني متروحش ف حتة وامتلك ف راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وهتستمتع بخدمات كتيير زي ح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

26/11/2019
صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف ع الاكوا بارك فى جولدن بيتش استلام فورى - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بروف ع الاكوا بارك فى جولدن بيتش استلام فورى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف مميز ع اجمل اكوا بارك عشان تكون مطمن ع ولادك وكمان قريب من حمامات سباحة ومطاعم وكاف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

26/11/2019
صورة الاعلان: فرصتك تمتلك شاليه في راس سدر علي البحر - في جنوب سيناء مصر

فرصتك تمتلك شاليه في راس سدر علي البحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرصتك تمتلك شاليهك في راس سدر علي البحر موجودة عندنا وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والشالي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

24/11/2019
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صورة الاعلان: الاستجمام والهدوء والراحة النفسية في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

الاستجمام والهدوء والراحة النفسية في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وهتستمتع بالاستجمام والهدوء والراحة النفسيةوالشاليه 85م (2غرفة+حمام+مطبخ امري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

21/11/2019
صورة الاعلان: في راس سدر هتستمتع بأحلي الخدمات - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر هتستمتع بأحلي الخدمات

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: شاليهك علي بحر راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك علي بحر راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك علي بحر راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ ام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

45,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: للأمن والامان والهدوء والاستجمام امتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

للأمن والامان والهدوء والاستجمام امتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

اضمن الامن والامان لعيلتك وعيش في هدوء واستجم علي بحر راس سدر وامتلك شاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

16/11/2019
صورة الاعلان: عايز تروق دماغك وتبعد عن الزحمه والتوتر؟ - في جنوب سيناء مصر

عايز تروق دماغك وتبعد عن الزحمه والتوتر؟

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتبعد عن الزحمة والتوتر ودماغك هترتاح لما تمتلك في لاسيرينا باي راس سدر شاليه مساحته 75م (2غرفة+حمام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

45,000 جنيه

11/11/2019
صورة الاعلان: فرح عيلتك بأمتلاك شاليه في راس سدر علي البحر - في جنوب سيناء مصر

فرح عيلتك بأمتلاك شاليه في راس سدر علي البحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرح عيلتك وامتلك شاليه علي بحر راس سدر وستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

10/11/2019
صورة الاعلان: بأقل الاسعار امتلك معانا في لاسيرينا باي راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بأقل الاسعار امتلك معانا في لاسيرينا باي راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتمتلك معانا في لاسيرينا باي راس سدر بأقل الاسعار وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وهتستمتع بخدمات القري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

6/11/2019
صورة الاعلان: عيش اللحظة واستمتع بأحلي بحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش اللحظة واستمتع بأحلي بحر في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في لاسرينا راس سدر وعيش اللحظة واستمتع بأحلي واجمل بحر وشاليهك 85م(2غرفة+حمام+ريسبشن+مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

4/11/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليه علي البحر في راس سدر واستمتع بخدمات القرية اللي هتبسط اولادك - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه علي البحر في راس سدر واستمتع بخدمات القرية اللي هتبسط اولادك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتمتلك شاليه علي البحر في قرية لاسيرينا باي راس سدر بأٌسعار محدش يتوقعها وخدمات ليك ولاولادك الشاليه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

27/10/2019
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