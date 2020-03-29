امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام في عمرك

(للبيع)
|عيش احلي ايام حياتك وقضي مصيفك مع اولادك وعيش الويك اند زي مانت عايز وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056974
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