امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام حياتك

(للبيع)
|امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر وعيش احلي ايام حياتك مع صحابك او عيلتك واستمتع بأحلي مصيف وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|56,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052257
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