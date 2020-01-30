امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام حياتك

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام حياتك - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر وعيش احلي ايام حياتك مع صحابك او عيلتك واستمتع بأحلي مصيف وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 56,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/2/2020
رقم الإعلان: 2052257
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: من غير ماتفكر وتسأل امتلك عندنا في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

من غير ماتفكر وتسأل امتلك عندنا في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

منغير ماتفكر وتسأل وتروح وتيجي شاليهك في راس سدر بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وفي احلي قري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

30/1/2020
صورة الاعلان: طعم الحياة مختلف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

طعم الحياة مختلف في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

طعم الحياة احلي بأمتلاكك شاليه في راس سدر بأقل الاسعار وبأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وشالي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر وسط الخدمات - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر وسط الخدمات

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر بالفيو الرائع للبحر وسط خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي ل.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وعيش احلي مصيف مع عيلتك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وعيش احلي مصيف مع عيلتك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وعيش احلي مصيف مع عيلتك وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب س.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: في راس سدر بس هتحس بجمال مصيفك - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر بس هتحس بجمال مصيفك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وهتحس بجمال مصيفك مع اولادك او اصحابك في لاسيرينا باي وجمب كل خدماتك حمامات سباحة و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وعيش الحياة صح - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وعيش الحياة صح

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتشوف الجمال بعينك وتعيش الحياة صح لما تمتلك شاليهك في راس سدر وتصيف علي احلي بحر مع عيلتك او اصحابك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

8/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر بدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر بدون فوائد

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر علي احلي فيو واستمتع بأحلي بحر وشاليهك وسط خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

7/12/2019
صورة الاعلان: استنى رايح فين تعالى امتلك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استنى رايح فين تعالى امتلك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استني متروحش ف حتة وامتلك ف راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وهتستمتع بخدمات كتيير زي ح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

26/11/2019
صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف ع الاكوا بارك فى جولدن بيتش استلام فورى - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بروف ع الاكوا بارك فى جولدن بيتش استلام فورى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف مميز ع اجمل اكوا بارك عشان تكون مطمن ع ولادك وكمان قريب من حمامات سباحة ومطاعم وكاف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

26/11/2019
صورة الاعلان: فرصتك تمتلك شاليه في راس سدر علي البحر - في جنوب سيناء مصر

فرصتك تمتلك شاليه في راس سدر علي البحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرصتك تمتلك شاليهك في راس سدر علي البحر موجودة عندنا وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والشالي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

24/11/2019
صورة الاعلان: الاستجمام والهدوء والراحة النفسية في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

الاستجمام والهدوء والراحة النفسية في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وهتستمتع بالاستجمام والهدوء والراحة النفسيةوالشاليه 85م (2غرفة+حمام+مطبخ امري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

21/11/2019
صورة الاعلان: في راس سدر هتستمتع بأحلي الخدمات - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر هتستمتع بأحلي الخدمات

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: شاليهك علي بحر راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك علي بحر راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك علي بحر راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ ام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

45,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: للأمن والامان والهدوء والاستجمام امتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

للأمن والامان والهدوء والاستجمام امتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

اضمن الامن والامان لعيلتك وعيش في هدوء واستجم علي بحر راس سدر وامتلك شاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

16/11/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager