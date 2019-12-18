امتلك في راس سدر وشوف البحر من شاليهك

(للبيع)
|بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتشوف البحر من شاليهك وفيو مميز جدا وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح ومن غير اي فوايد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045604
57,000 جنيه
57,000 جنيه
51,000 جنيه
68,000 جنيه
(للتقسيط)- في جنوب سيناء مصر
57,000 جنيه
51,000 جنيه
64,000 جنيه
63,000 جنيه
52,000 جنيه
62,000 جنيه
64,000 جنيه
64,000 جنيه
57,000 جنيه
52,000 جنيه
45,000 جنيه