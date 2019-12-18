امتلك في راس سدر وشوف البحر من شاليهك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وشوف البحر من شاليهك - في جنوب سيناء مصر

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بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتشوف البحر من شاليهك وفيو مميز جدا وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح ومن غير اي فوايد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 63,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/12/2019
رقم الإعلان: 2045604
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صورة الاعلان: شاليهك موجود عندنا بالقرب من خدماتك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك موجود عندنا بالقرب من خدماتك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وخليك قريب من كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومنطقة ملاعب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر شاليهك بالرووف - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك بالرووف

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بالرووف في لاسيرينا راس سدر واستمتع بأحلي فيو للبحر من شاليهك واحلي حفلات الشواء واستمت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: فرصة متتعوضش في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فرصة متتعوضش في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرصتك متتعوضش في امتلاكك شاليه في راس سدر علي البحر وجمب الاكوا بارك ومن غير ماتدفع اي فوايد وبالتقس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: في راس سدر هتستمتع بالهدوء والاستجمام - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر هتستمتع بالهدوء والاستجمام

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بالهدوء والاستجمام وعيش مصيفك كله وانت مرتاح نفسيا واستمتع بخدمات القرية من.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وخليك حر في شاليهك واستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وخليك حر في شاليهك واستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وخليك حر في شاليهك واستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وخليك مميز - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وخليك مميز

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر وخليك مميز واستمتع بأحلي خدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك ومنط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

16/12/2019
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صورة الاعلان: مصيفك علي مزاجك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

مصيفك علي مزاجك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك علي البحر في راس سدر واستمتع بالفيو الروعة ومفيش احلي من السهر ع البحر وكمان هستمتع بخد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي حمامات سباحة - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر علي حمامات سباحة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر ع حمامات سباحة واستمتع بالمغامرة علي الاكوا بارك واسهر براحتك في المطاعم وال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

14/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واستمتع بالخدمات - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بالخدمات

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بكل خدماتك جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

14/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك بالرووف وفيو البحر الرائع في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بالرووف وفيو البحر الرائع في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بالرووف في راس سدر يعني مش هتحتاج لحاجة تانية وهتعمل فيه كل اللي انت عاوزه من حفلات واعياد مي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

8/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر وسط احلي الخدمات - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر وسط احلي الخدمات

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وعيش احلي ايام حياتك وفرح اولادك وكمان هتروح في اي وقت في السنة عشان جوها مع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

8/12/2019
صورة الاعلان: في السخنة هتستمتع بأحلي صيد ورحلات باليخت - في جنوب سيناء مصر

في السخنة هتستمتع بأحلي صيد ورحلات باليخت

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بأحلي صيد ورحلات باليخت في راس سدر والعب في الاكوا بارك وحمامات السباحة ومطاعم وكافيهات وتراك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

7/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واجازتك هتكون بشكل تاني - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واجازتك هتكون بشكل تاني

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر يعني مش هتحتار تاني تقضي اجازتك فين عشان الاجازة في راس سدر هتكون بشكل تانية خالص .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

5/12/2019
صورة الاعلان: عنوان رفهيتك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عنوان رفهيتك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش الرفاهية في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات والاكوا بارك وحمامات السباحة ومنطقةالملاعب وتراك للدرا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

5/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر هيخلي مصيفك احلي - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر هيخلي مصيفك احلي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر هيخلي مصيفك احلي هتستمتع بحمامات السباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهاتوغيرهم كت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

45,000 جنيه

4/12/2019
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