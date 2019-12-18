امتلك في راس سدر وشوف البحر من شاليهك

بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتشوف البحر من شاليهك وفيو مميز جدا وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح ومن غير اي فوايد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك