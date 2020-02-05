امتلك في راس سدر والحق الفرصة قبل ماتفوتك

(للبيع)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر واستمتع بأجمل بحر واحلي جو معتدل طول ايام السنة وهتستمتع بكل الخدمات محلات تجارية وفندق ومطاعم وكافيهات وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|76,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051679
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