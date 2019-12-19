(للبيع)
|امتلك في راس سدر واستمتع بالهدوء والتناسق مع الطبيعة وشاليهك75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وبأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وكمان هتستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك في لاسيرينا باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|52,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045761
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