امتلك في راس سدر واستمتع بالطبيعة المبهرة

(للبيع)
|امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بالطبيعة المبهرة وعيش وسط المساحات الخضرا و وسط حمامات السباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وخدمات تانية كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|64,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047897
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