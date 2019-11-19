امتلك في راس سدر واستمتع بأحلي صيد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واستمتع بأحلي صيد - في جنوب سيناء مصر

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اسمتع بأحلي صيد وامتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومارينا للصيد ورمسي لليخوت ومطاعم ةوكافيهات وجيم وجاكوزي وسبا وغيبرهم كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 69,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/1/2020
رقم الإعلان: 2047741
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صورة الاعلان: حضر شنطك و روح علي لاسيرينا راس سدر - في جنوب سيناء مصر

حضر شنطك و روح علي لاسيرينا راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

حضر شنطك و روح علي لاسيرينا باي راس سدر مع اولادك وعيلتك وقضي احلي مصيف واحلي ايام حياتك والشاليه 85.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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57,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: اولادك هيتبسطوا لما يصيفوا ويلعبوا علي بحر راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اولادك هيتبسطوا لما يصيفوا ويلعبوا علي بحر راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

45,000 جنيه

10/11/2019
صورة الاعلان: شاليه 75م في راس سدر للبيع - في جنوب سيناء مصر

شاليه 75م في راس سدر للبيع

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه للبيع في راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

9/11/2019
صورة الاعلان: عيش الخيال علي احلي بحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش الخيال علي احلي بحر في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك علي البحر في وعيش الخيال مع احلي واجمل فيو في راس سدر وشاليهك 85م تشطيب سوبر لوكس بأقل .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

3/11/2019
صورة الاعلان: علي فيو مميز جدا هتعيش احلي ايام حياتك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

علي فيو مميز جدا هتعيش احلي ايام حياتك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه علي فيو مميز واستمتع بجمال بحر راس سدر وعيش احلي ايام حياتك مع اسرتك وهتستمتعوا بخدمات ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

30/10/2019
صورة الاعلان: شاليهك بمقدم 45 الف وبدووون فوائد - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بمقدم 45 الف وبدووون فوائد

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك علي فيو مميز جدا علي البحر و وسط خدمات القرية بأقل الاسعار وشاليهك 75م(2غرفة+حمام+ريسبش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

45 جنيه

28/10/2019
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صورة الاعلان: استمتع بأحلي اللحظات مع اسرتك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بأحلي اللحظات مع اسرتك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأحلي اللحظات مع اسرتك وشوف اجمل فيو علي البحر وشاليهك 75م(2غرفة+حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

28/10/2019
صورة الاعلان: ولسة اللي جاي احلي لما تمتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ولسة اللي جاي احلي لما تمتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واللي جاي هيبقي احلي بكتير لما تصيف علي اجمل بحر في راس سدر بمساحة 85م والتقسيط علي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

23/10/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليه ارضي بحديقة علي البحر مباشرة - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه ارضي بحديقة علي البحر مباشرة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه ارضي بحديقة علي البحر مباشرة في قرية لاسيرينا باي راس سدر بمساحة 85م واستمتع بخدمات ليك .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

9/10/2019
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