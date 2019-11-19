امتلك في راس سدر واستمتع بأحلي صيد

(للبيع)
|اسمتع بأحلي صيد وامتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومارينا للصيد ورمسي لليخوت ومطاعم ةوكافيهات وجيم وجاكوزي وسبا وغيبرهم كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|69,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047741
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