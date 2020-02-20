امتلك في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات

(للبيع)
|امتلك شاليهك في راس سدر وقضي مصيفك علي اجمل فيو للبحر وهتستمتع بأحلي الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وكيدز اريا وتراك للدراجات وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|57,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053545
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