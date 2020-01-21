امتلك في راس سدر واستمتع بأجمل جو واحلي بحر

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صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واستمتع بأجمل جو واحلي بحر - في جنوب سيناء مصر

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استمتع بأحلي بحر وبأجمل جو بأمتلاكك شاليه في راس سدر مساحته 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل خدماتك حمامات سباحة وكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وكيدز اريا وخدمات تانية كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 75,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/2/2020
رقم الإعلان: 2054235
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