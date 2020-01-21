امتلك في راس سدر واستمتع بأجمل جو واحلي بحر

(للتقسيط)
|استمتع بأحلي بحر وبأجمل جو بأمتلاكك شاليه في راس سدر مساحته 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل خدماتك حمامات سباحة وكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وكيدز اريا وخدمات تانية كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|75,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054235
62,000 جنيه
63,000 جنيه
62,000 جنيه