امتلك في راس سدر واختار نظام السداد اللي يناسبك

اختار نظام السداد اللي بناسبك وامتلك في راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وكمااان مش هتدفع اي فوائد وشاليهك جمل كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر