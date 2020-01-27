امتلك في راس سدر ع الاكوا بارك واتبسط

شاليهك في راس سدر علي الاكوا بارك يعني الانبساط والسعادة والترفيه كله لاولادك وممكن تستثمر شاليهك في اي وقت تحبه وكمان ممكن تقضي الويك اند مع اصحابك في شاليهك في اي وقت في السنة والشاليه 95م (3غرفة+2حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي