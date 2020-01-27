امتلك في راس سدر ع الاكوا بارك واتبسط

(للتقسيط)
|شاليهك في راس سدر علي الاكوا بارك يعني الانبساط والسعادة والترفيه كله لاولادك وممكن تستثمر شاليهك في اي وقت تحبه وكمان ممكن تقضي الويك اند مع اصحابك في شاليهك في اي وقت في السنة والشاليه 95م (3غرفة+2حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|70,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050660
53,000 جنيه
167,000 جنيه
62,000 جنيه
68,000 جنيه
183,000 جنيه
212,000 جنيه
62,000 جنيه
51,000 جنيه
183,000 جنيه
68,000 جنيه
51,000 جنيه
57,000 جنيه
64,000 جنيه
190,000 جنيه
63,000 جنيه