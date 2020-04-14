امتلك في راس سدر علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)
|امتلك في راس سدر شاليه علي الاكوا بارك وفرح اولادك وصيف في اي وقت وقضي الويك اند طول ايام السنة وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|77,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057873
74,000 جنيه
198,000 جنيه
79,000 جنيه
82,000 جنيه
112,000 جنيه
203,000 جنيه
88,000 جنيه
167,000 جنيه
230,000 جنيه
68,000 جنيه
80,000 جنيه
112,000 جنيه
190,000 جنيه
159,000 جنيه
175,000 جنيه