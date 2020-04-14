امتلك في راس سدر علي الاكوا بارك وفرح اولادك

امتلك في راس سدر شاليه علي الاكوا بارك وفرح اولادك وصيف في اي وقت وقضي الويك اند طول ايام السنة وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر