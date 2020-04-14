امتلك في راس سدر علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

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صورة الاعلان: امتلك في راس سدر علي الاكوا بارك وفرح اولادك - في جنوب سيناء مصر

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امتلك في راس سدر شاليه علي الاكوا بارك وفرح اولادك وصيف في اي وقت وقضي الويك اند طول ايام السنة وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 77,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/4/2020
رقم الإعلان: 2057873
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8/4/2020
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8/4/2020
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(للبيع)

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7/4/2020
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العنوان:

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القسم: 

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7/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بعيد عن الزحمة فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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7/4/2020
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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

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6/4/2020
صورة الاعلان: عايز شاليه بخصوصية كاملة يبقي تعالي علي راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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6/4/2020
صورة الاعلان: الشاليه اللى بتحلم بيه عندنا هتلاقيه فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استلم دلوقتى الشاليه اللى بتحلم بيه فى راس سدر قريب من كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة 70م ( غرفة نوم +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

6/4/2020
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(للتقسيط)

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القسم: 

190,000 جنيه

6/4/2020
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3/4/2020
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(للتقسيط)

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3/4/2020
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