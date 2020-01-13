امتلك في راس سدر شاليهك تشطيب سوبر لوكس

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في راس سدر 75م (2 غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمل كل الخدمات حمامات سباحة اكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومول تجاري ومنطقة ملاعب وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994 وامنلك في لاسيرينا باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|51,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048773
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