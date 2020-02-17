امتلك في راس سدر شاليهك بأقل الاسعار

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صورة الاعلان: امتلك في راس سدر شاليهك بأقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

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شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك واستجم براحتك علي بحر راس سدر وامتلك شاليه بمساحة 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 57,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2020
رقم الإعلان: 2053108
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: صيف علي اجمل شاطئ رملي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف علي اجمل شاطئ رملي في راس سدر

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17/2/2020
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الحياة احلى بامتلاك شاليه استلام فورى فى راس سدر

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17/2/2020
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16/2/2020
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لرفاهيتك امتلك شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

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15/2/2020
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امتلك في راس سدر وقضي الويك اند من غير ازعاج

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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68,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: الويك اند احلي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

الويك اند احلي في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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القسم: 

70,000 جنيه

15/2/2020
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صورة الاعلان: بروف ع حمام السباحة امتلك شاليه فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بروف ع حمام السباحة امتلك شاليه فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف مميز ع اجمل حمام سباحة فى راس سدر استلام فورى 115م (ريسبشن +2 غرفة نوم +مطبخ امريكا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بجاردن و استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بجاردن و استلام فورى فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بجاردن خاصة ليك ولاولادك فى جولدن بيتش قريب من مارينا للصيد عشان تصطاد وتاكل احلى سمك و تستمت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر و لم عيلتك حواليك - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر و لم عيلتك حواليك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار وعلي البحر و لم عيلتك حواليك واستمتعوا بأحلي جو واحلي شاطئ رملي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: اولادك هيفرحوا لما تمتلك شاليه في راس سدر علي البحر - في جنوب سيناء مصر

اولادك هيفرحوا لما تمتلك شاليه في راس سدر علي البحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وامتلك شاليهك في راس سدر علي البحر وشوف احلي واجمل فيو وشاليهك وسط كل الخدمات حمامات سباح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

53,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى للبيع فى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى للبيع فى جولدن بيتش

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بكل خدماتك الموجودة اكوا بارك وحمامات سباحة ومرسى اليخوت عشان تاخد احلى جولة باليخت واستلم شا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: فى راس سدر شاليهك استلام فورى - في جنوب سيناء مصر

فى راس سدر شاليهك استلام فورى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه استلام فورى 120م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من مرسى الي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك بدون فوائد وبأقل مقدم في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بدون فوائد وبأقل مقدم في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بخدماتك اللي هتخلي اولادك مبسوطين في مصيفهم وكمان ممكن تستثمر في اي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: صيف علي اجمل بحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف علي اجمل بحر في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

صيف علي اجمل بحر في راس سدر وعيش اجمل ايام حياتك في هدوء واستجمام واسترخاء وبدون اي ازعاج وزحمة وجمب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

53,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: اطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وسط اللاند سكيب واطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة واستمتع بأحلي بحر وا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

11/2/2020
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