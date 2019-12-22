امتلك في اهدي مكان في العالم داخل العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند green avenue وسط كل خدماتك حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شقتك