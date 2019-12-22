امتلك في اهدي مكان في العالم

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في اهدي مكان في العالم - في القاهرة مصر

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امتلك في اهدي مكان في العالم داخل العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند green avenue وسط كل خدماتك حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شقتك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 177,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2046087
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22/12/2019
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22/12/2019
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22/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع في قلب القاهره الجديده بدون مقدم على 10 سنوات - في القاهرة مصر

شقه للبيع في قلب القاهره الجديده بدون مقدم على 10 سنوات

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: عايز تعيش الخصوصية والهدوء امتلك شقتك بروف فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عايز تعيش الخصوصية والهدوء امتلك شقتك بروف فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش الهدوء والخصوصية وامتلك شقتك بروف 100م على اجمل view للبحيرات الصناعية وحمامات السباحة شقتك245 م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

211,000 جنيه

22/12/2019
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امتلك شقتك بجنينة جميلة ليك لوحدك فى العاصمة الادارية

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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22/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع في القاهره الجديده بدون مقدم على 10 سنوات - في القاهرة مصر

شقه للبيع في القاهره الجديده بدون مقدم على 10 سنوات

(للتقسيط)

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العنوان:

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22/12/2019
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