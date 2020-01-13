امتلك في المونت جلالة السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين

هتمتلك في المونت جلالة احلي قري السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين واستمتع بحياتك علي البحر من فوق جبل سيرا وشوف لبحر من اعلي مكان ودقايق وتكون علي الشاطئ باحلي تليفريك بانورما عيش في المونت جلالة السخنة واختار المساحة اللي تناسبك مساحات من (شاليه – لفيلا ) للتفاصيل01211411556