امتلك في المونت جلالة السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين

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تفاصيل الإعلان
هتمتلك في المونت جلالة احلي قري السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين واستمتع بحياتك علي البحر من فوق جبل سيرا وشوف لبحر من اعلي مكان ودقايق وتكون علي الشاطئ باحلي تليفريك بانورما عيش في المونت جلالة السخنة واختار المساحة اللي تناسبك مساحات من (شاليه – لفيلا ) للتفاصيل01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048872
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13/1/2020
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13/1/2020
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13/1/2020
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الحياة اللى بتحلم بيها عندنا فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

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القسم: 

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12/1/2020
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استمتع بسحر الطبيعة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

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القسم: 

183,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

شاليهك بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

شاليهك في احلي واجمل قري السخنة واللي متصممة علي استيلات اوربيا وخدمات مميزة من نادي لتسلق الجبال و.
القسم: 

1,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: استلام فوري و اهرب من البرد القاهرة وامتلك شاليهك في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

استلام فوري و اهرب من البرد القاهرة وامتلك شاليهك في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة 190 الف مقدم وبالتقسيط علي 9 سنين واستمتع بحياتك علي .
القسم: 

190,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: بمقدم 140 الف فقط هتستمتع بالراحة في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

بمقدم 140 الف فقط هتستمتع بالراحة في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك بمقدم 140 الف فقط وتستمتع بحياتك في قريتنا في السخنة باجمل واحلي التصميمات وباطول فتر.
القسم: 

140,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: شالية على البحر في العين السخنة 100 متر تاني بروف للبيع - في العين السخنة مصر

شالية على البحر في العين السخنة 100 متر تاني بروف للبيع

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

شالية على البحر في العين السخنة 100 متر تاني بروف للبيع الاستلام في خلال 6 شهور من المالك نفسه – تشط.
القسم: 

100 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك في السخنة استلام فوري ومتستناش قريتنا شغالة وكل الخدمات فيها مميزة (جيم – حمامات سباح.
القسم: 

190,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين امتلك شاليهك في العين السخنة - في العين السخنة مصر

بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين امتلك شاليهك في العين السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك في المرحلة الجديدة من المونت جلالة السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين في اجمل الق.
القسم: 

1,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: 190 الف مقدم فقط امتلك شاليهك في منطقة طواحين الهوا في السخنة - في العين السخنة مصر

190 الف مقدم فقط امتلك شاليهك في منطقة طواحين الهوا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة اشتري شاليهك وعيش صيف وشتا في احلي جو طول السنة تقدر تعيش في.
القسم: 

190,000 جنيه

29/12/2019
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