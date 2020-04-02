امتلك في العاصمة وعيش في هدوء علي طول

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في العاصمة وعيش في هدوء علي طول - في القاهرة مصر

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هتعيش في كل هدوء ومن غير زحمة وهتطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة وكمان جمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكيدز اريا وغيرهم كتير وشقتك 283م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 337,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/4/2020
رقم الإعلان: 2057227
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2/4/2020
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1/4/2020
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1/4/2020
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1/4/2020
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186,000 جنيه

1/4/2020
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(للتقسيط)

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العنوان:

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القسم: 

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31/3/2020
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القاهرة - مصر
القسم: 

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31/3/2020
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: شقتك تمليك وباقل الاسعار فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك تمليك وباقل الاسعار فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة فى العاصمة الادارية باقل سعر للمتر قريب من فندق الماسة وكافيهات ومطاعم ومولات تجارية وحمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

153,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: دلوقتى وقت الاستثمار الصح بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

دلوقتى وقت الاستثمار الصح بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وقتك للاستثمار دلوقتى بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية قريبة من مطاعم وكافيهات ومولات تجارية وحمامات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

197,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: اسكن في ارقي مكان بالعاصمة وابعد عن الزحمة - في القاهرة مصر

اسكن في ارقي مكان بالعاصمة وابعد عن الزحمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: خصوصيتك في شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

خصوصيتك في شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عايز خصوصية كاملة وانت قاعد في شقتك دلوقتي بأمتلاكك شقة في العاصمة الادارية الجديدة هتقدر تستمتع بخص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

211,000 جنيه

31/3/2020
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