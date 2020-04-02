امتلك في العاصمة وعيش في هدوء علي طول

(للتقسيط)
|هتعيش في كل هدوء ومن غير زحمة وهتطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة وكمان جمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكيدز اريا وغيرهم كتير وشقتك 283م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|337,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057227
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