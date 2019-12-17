امتلك في العاصمة وعيش في خصوصية كاملة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وعيش الخصوصية واستمتع بالخضرا والمناظر الطبيعية وشقتك جمب خدماتك مول تجاري ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وامن 24 ساعة وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045402
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