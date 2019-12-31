امتلك في العاصمة وعيش في احلي كمبوند green avenue

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة واسكن في احلي كمبوند green avenue واستمتع بكل الخدمات جمب شقتك من حمامات سباحة ومول تجارى وكيدز اريا وامن 24 ساعة وغيرهم كتير وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة من ايدك