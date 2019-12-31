امتلك في العاصمة وعيش في احلي كمبوند green avenue

(للتقسيط)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة واسكن في احلي كمبوند green avenue واستمتع بكل الخدمات جمب شقتك من حمامات سباحة ومول تجارى وكيدز اريا وامن 24 ساعة وغيرهم كتير وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة من ايدك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047226
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