امتلك في العاصمة وسط الخدمات وحمامات السباحة

(للبيع)
|شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط الخدمات وحمامات السباحة والنافورة الراقصة واللاند سكيب وقريب من الجامعة الروسية والحي الحكومي وحي السفارات وبجوار البرلمان المصري وشقتك 205م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا فورا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|211,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048100
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