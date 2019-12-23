امتلك في العاصمة واستمتع بجميع احتياجاتك الترفيهية

(للبيع)
|شقتك في العاصمة الادارية الجديدة جمب كل احتياجاتك الترفيهية من حمامات سباحة ونادي رياضي وكمان هتشوف النافورة الراقصة كل يوم براحتك وكمان جمبك مول تجاري وكيدز اريا وخدماتك تانية كتير ليك ولأولادك وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح اتصل حالا علي 01279848994 والحق شقتك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|221,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046281
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