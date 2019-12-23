امتلك في العاصمة واستمتع بجميع احتياجاتك الترفيهية

شقتك في العاصمة الادارية الجديدة جمب كل احتياجاتك الترفيهية من حمامات سباحة ونادي رياضي وكمان هتشوف النافورة الراقصة كل يوم براحتك وكمان جمبك مول تجاري وكيدز اريا وخدماتك تانية كتير ليك ولأولادك وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح اتصل حالا علي 01279848994 والحق شقتك في العاصمة