امتلك في العاصمة واستمتع بالهدوء والراحة النفسية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في العاصمة واستمتع بالهدوء والراحة النفسية - في القاهرة مصر

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استمتع بالهدوء والراحة والنفسية في العاصمة الادارية الجديدة وجمب خدماتك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومحلات تجارية ونادي رياضي وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا بسرعة كلمنا علي 01279848994 وامتلك شقتك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 180,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045399
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17/12/2019
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17/12/2019
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17/12/2019
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17/12/2019
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17/12/2019
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17/12/2019
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17/12/2019
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القسم: 

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17/12/2019
صورة الاعلان: بالتقسيط علي 8 سنوات امتلك شقتك في العاصمة - في القاهرة مصر

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(للبيع)

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القسم: 

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17/12/2019
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع في قلب القاهره الجديده بدون مقدم - في القاهرة مصر

شقه للبيع في قلب القاهره الجديده بدون مقدم

(للتقسيط)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: ابدأ اكبر استثمار ليك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ابدأ اكبر استثمار ليك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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اكبر استثمار ليك هتلاقيه عندنا فى العاصمة الادارية بامتلاك شقتك 187 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +.
العنوان:

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القسم: 

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16/12/2019
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