امتلك في العاصمة مكتب تشطيب بالكامل بالتكييفات

(للبيع)
|مكتبك في مول sixty العاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وامام اكبر مكتبة بالشرق الاوسط وامام متحف وطني كبير ومكتبك 65م تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم بالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052006
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