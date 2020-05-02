امتلك في العاصمة عيادتك واستمتع بالخصم الجامد

(للبيع)
|امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالخصم الكبير عشان الجيش الابيض بس وعيادتك في الحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح ومتحف وطني ضخم واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومساحتها 56م تشطيب كامل بالتكييفات بخصم 10% بالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058869
187,000 جنيه
178,000 جنيه
175,000 جنيه
231,000 جنيه
187,000 جنيه
460,000 جنيه
1 ريال
319,000 جنيه
195,000 جنيه
236,000 جنيه
195,000 جنيه
160,000 جنيه
116,000 جنيه
160,000 جنيه
218,000 جنيه