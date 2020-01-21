امتلك في العاصمة شقتك بأقل الاسعار

(للبيع)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار واستثمر في اي وقت ومن غير اي تفكير وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم كافيهات ونادي رياضي وغيرهم كتير كلمنا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049817
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