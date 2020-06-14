امتلك في العاصمة الادارية ومش هتدفع اي فوايد

(للتقسيط)
|امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وعيش في الهدوء بعيد عن الزحمة في كمبوند zavani وبدووون فوائد وبمقدم بسيط وعلي اطول فترة سداد وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي صحي وملاعب رياضية ومطاعم وكافيهات وبحيرات صناعية وخدمات تانية كتير يلا اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060771
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