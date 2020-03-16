امتلك في العاصمة الادارية وكل الخدمات جمب شقتك

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة جمب كل الخدمات وقريب من حي السفارات والقصر الرئاسي وحي الوزارات والنهر الاخضر وقريب من المولات الادارية والتجارية وخدماتك كلها داخل الكبوند من حمامات سباحة وبحيرات صناعية ونادي رياضي وجيم وسبا وملاعب رياضية وكيدز اريا وغيرهم كتير وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر