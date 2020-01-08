امتلك في العاصمة الادارية واستمتع بالطبيعة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالطبيعة واللاند سكيب والكريستال لاجون وشقتك 166م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وهتستمتع بكل الخدمات نادي رياضي ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا متستناش كتير وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شقتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048064
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