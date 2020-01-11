امتلك في العاصمة الادارية واختار الفيو المفضل ليك

اختار الفيو المفضل ليك وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومول تجاري وامن وحراسة وامن كلمنا علي 01279848994 او سيب رقمك واحنا هنكلمك