امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وعيش في ارقي كمبوند وكمل حياتك في هدوء واسترخاء وكماان جمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي وغيرهم كتير وشقتك 170م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا بسرعة كلمنا علي 01279848994 وامتلك في green avenue