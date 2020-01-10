(للتقسيط)
|امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وعيش في ارقي كمبوند وكمل حياتك في هدوء واسترخاء وكماان جمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي وغيرهم كتير وشقتك 170م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا بسرعة كلمنا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048356
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