امتلك في السخنة ومتخليش حاجة توقفك

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة ومتخليش حاجة توقفك وحقق حلمك واتبسط مع اسرتك وعيش احلي مصيف في احلي جو وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ونماذج مصغرة من الاهرامات وابو الهول وحاجات تانية كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس مفروووش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047107
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